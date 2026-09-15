AWS Holdings Aktie
WKN DE: A2APUD / ISIN: JP3160910000
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15.09.2026 22:55:00
Iran-Krieg: Alle AWS-Daten in Bahrain sind zerstört
Der Iran kann einen Erfolg gegen einen US-Datenkonzern verbuchen: Amazons Rechenzentren in Bahrain sowie eines in den Emiraten sind unwiederbringlich kaputt.
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