Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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23.10.2026 16:15:00
Iran-Krieg: Lufthansa verschiebt Neustart der Flüge nach Dubai
Ursprünglich wollte die Lufthansa Group ihre Flüge nach Dubai am 25. Oktober wiederaufnehmen. Wegen der angespannten Lage im Nahen Osten, verschiebt der Konzern den Termin nun um einen Monat.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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23.10.26
|Schwacher Handel: MDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
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23.10.26
|Iran-Krieg: Lufthansa verschiebt Neustart der Flüge nach Dubai (Spiegel Online)
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23.10.26
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22.10.26
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22.10.26
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|Lufthansa Buy
|UBS AG
|16.10.26
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|21.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
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|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|21.10.26
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|20.10.26
|Lufthansa Hold
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|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
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