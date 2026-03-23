UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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23.03.2026 11:39:57
Iran-Krieg: Mit was der UBS-CEO jetzt rechnet
Der Krieg im Nahen Osten beschäftigt UBS-CEO Sergio Ermotti auch an einem Termin am China Development Forum in Peking. Er rechnet mit einer längerfristigen Belastung für die Weltwirtschaft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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