Energie Holdings Aktie
WKN DE: A1XEDG / ISIN: US29271Y1064
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26.08.2026 07:21:00
Iran-Krieg: Weltwirtschaft verkraftet Energie-Schock besser als befürchtet
Die globale Wirtschaft hat sich laut einer IWF-Analyse als überraschend resilient gegenüber den hohen Öl- und Gaspreisen erwiesen. Die Uno-Organisation sieht dafür drei Hauptgründe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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