Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
11.03.2026 09:59:00
Iran-Krieg: Wie die Lufthansa von der Krise am Golf profitiert
Ob Emirates, Qatar Airways oder Etihad: Lange wirkten die Golf-Airlines unantastbar. Doch die jüngsten Drohnenangriffe auf Dubai haben ein Geschäftsmodell erschüttert. Kehrt die Macht am Himmel nach Europa zurück?Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
13:42
|Lufthansa-Konzern fliegt weiterhin nicht nach Dubai (dpa-AFX)
|
12:27
|Freundlicher Handel: MDAX am Donnerstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
10:03
|MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lufthansa-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07:49
|Lufthansa: Zweitägiger Pilotenstreik hat begonnen (Spiegel Online)
|
07:36
|ROUNDUP: Zweitägiger Pilotenstreik bei Lufthansa begonnen (dpa-AFX)
|
11.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
11.03.26
|Lufthansa: Pilotenstreik fällt für Passagiere glimpflicher aus als erwartet (Spiegel Online)
|
11.03.26
|Vereinigung Cockpit ruft Piloten bei Lufthansa zu Arbeitskampf auf - Aktie im Minus (finanzen.at)