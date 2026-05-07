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07.05.2026 09:30:38
Iran-Krieg bei diesjährigem Asean-Gipfel im Zentrum
CEBU CITY (dpa-AFX) - Der diesjährige Gipfel des Staatenverbundes Asean steht im Zeichen wirtschaftlicher Sorgen im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg. Es müsse geklärt werden, wie die Region die Versorgung mit Energie sowie die Sicherheit südostasiatischer Arbeitnehmer angesichts der Spannungen im Nahen Osten gewährleisten könne, teilte der philippinische Präsident und diesjährige Vorsitzende Ferdinand Marcos Jr. vor Beginn des Gipfels mit.
Der 48. Asean-Gipfel tagt am Freitag in der philippinischen Provinz Cebu. Zu den Gesprächen werden die Regierungschefs aller elf Mitgliedstaaten mit Ausnahme Myanmars erwartet. Am Donnerstag finden eine Reihe von Treffen auf Ministerebene, darunter der Außen- und Wirtschaftsminister statt.
Die Philippinen haben in diesem Jahr den Vorsitz in der Asean-Vereinigung. Weitere Mitglieder sind Kambodscha, Thailand, Malaysia, Myanmar, Indonesien, Singapur, Vietnam, Laos, Brunei und seit vergangenem Jahr Osttimor./alz/DP/stk
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