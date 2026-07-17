|
17.07.2026 14:08:38
Iran-Krieg: Elektrizitätswerk in Kuwait schwer beschädigt
KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Bei einem mutmaßlich iranischen Angriff auf die Energieinfrastruktur in Kuwait sind Behördenangaben zufolge schwere Schäden angerichtet worden. Demnach wurden eine Anlage zur Stromerzeugung und Meerwasserentsalzung getroffen, wie das Ministerium für Elektrizität, Wasser und erneuerbare Energie in dem Golfstaat mitteilte. Dabei sei eine große Zahl von Stromerzeugungseinheiten beschädigt worden. Ein Feuer sei rasch unter Kontrolle gebracht worden
Die Menschen in Kuwait wurden aufgerufen, ihren Stromverbrauch zu reduzieren. Technische Crews arbeiteten rund um die Uhr daran, die Stabilität des Netzes zu gewährleisten, hieß es in der Mitteilung des Ministeriums weiter.
Die Iranischen Revolutionsgarden hatten Angriffe auf Kuwait bestätigt. Demzufolge wurden jedoch mobile Abschussrampen und Raketen sowie Standorte der US-Streitkräfte in Kuwait ins Visier genommen.
Das kuwaitische Außenministerium verurteilte den Vorfall als Verletzung der Souveränität des Landes. Die andauernden iranischen Angriffe auf das Land stellten eine gefährliche Eskalation dar, so die Mitteilung./cmy/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten im Freitagshandel abwärts. Die Wall Street notierte mit negativen Vorzeichen. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.