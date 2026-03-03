03.03.2026 21:32:38

Iran-Krieg: Frankreich schickt Flugzeugträger gen Mittelmeer

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich verlegt angesichts des Iran-Kriegs seinen atombetriebenen Flugzeugträger "Charles de Gaulle" Richtung Mittelmeer. Das kündigte Präsident Emmanuel Macron in einer Fernsehansprache an. Er sprach mit Blick auf den Konflikt von einer "instabilen Situation". Die für den Handel wichtige Straße von Hormus sei quasi dicht, die Lage im Roten Meer und am Suezkanal sei angespannt. Auch habe man Rafale-Kampfjets, Luftabwehrsysteme und Radarsysteme in die Region gebracht.

Macron betonte, Frankreich stehe an der Seite seiner Verbündeten wie Katar, Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zum Schutz ihrer Lufträume habe man seit Beginn des Konflikts mehrere Drohnen abgeschossen. Auch die Sicherheit der französischen Militärbasen in der Region, von denen zwei bei Angriffen materielle Schäden davon getragen hätten, habe man erhöht, sagte Macron. Zwei erste Rückholflüge mit in der Gegend gestrandeten Französinnen und Franzosen sollten laut ihm noch am Abend in Paris ankommen.

Macron verwies darauf, dass nach seiner Auffassung der Iran die Hauptverantwortung für die derzeitige Lage trage. Über die Angriffe der USA und Israel sagte er aber auch: "Sie wurden außerhalb des internationalen Rechts ausgeführt, was wir nicht gutheißen können."/rbo/DP/jha

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: Dow schlussendlich schwächer -- ATX zum Handelsende tief in der Verlustzone -- DAX schließt deutlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notierte am Dienstag tief im Minus. Auch der DAX zeigte sich sehr schwach. Der Dow präsentierte dich ebenfalls in Rot. Die Märkte in Fernost verzeichneten am Dienstag Abschläge.
