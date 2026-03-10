10.03.2026 18:34:38

Iran-Krieg: Putin für schnelle Deeskalation

MOSKAU (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin spricht sich für ein schnelles Ende des Iran-Kriegs aus und setzt auf eine politische Lösung des Konflikts. Das habe er in einem erneuten Telefonat mit dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian deutlich gemacht, teilte der Pressedienst des Kremls mit. Peseschkian habe Russland für Unterstützung und insbesondere humanitäre Hilfe gedankt.

Putin und Peseschkian hatten bereits am Freitag telefoniert. Der Kremlchef sprach außerdem am Montag auch mit US-Präsident Trump unter anderem über den Iran-Krieg.

Russland, das selbst seit vier Jahren Krieg in der Ukraine führt, hat die Angriffe der USA und Israels auf Ziele im Iran verurteilt. Moskau und Teheran arbeiten eng zusammen und haben im vergangenen Jahr auch eine strategische Partnerschaft geschlossen, die aber keine Verpflichtung zu einem Eingreifen enthält, wenn eins der Länder attackiert wird./ksr/DP/stw

