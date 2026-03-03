|
03.03.2026 12:19:04
Iran-Krieg sorgt für Kurssturz: Dax rauscht um 1000 Punkte runter - Energiepreise explodieren
Am ersten Handelstag nach Ausbruch des Iran-Kriegs halten sich die Verluste an der Börse noch in Grenzen. An diesem Dienstag sieht das anders aus. Der Dax bricht um bis zu 4,2 Prozent ein und verliert zwischenzeitlich mehr als 1000 Punkte. Die Preise für Öl und Gas gehen dagegen durch die Decke.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
