Nikkei 225

54 585,95
1 857,23
3,52 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Schwarzes Gold haussiert 09.03.2026 10:02:00

Iran-Krieg treibt Öl über 100 Dollar - Asiens Börsen brechen ein

Iran-Krieg treibt Öl über 100 Dollar - Asiens Börsen brechen ein

Die Börsen in Ostasien haben mit heftigen Verlusten auf den rasanten Anstieg der Ölpreise reagiert.

In Tokio stürzte der Nikkei 225-Index für 225 führende Werte zeitweise um bis zu knapp acht Prozent ab, zuletzt ging es um 5,20 Prozent auf 52.728,72 Punkte abwärts. Hohe Verluste verzeichnete auch die Börse in Südkorea. In Seoul rutschte der KOSPI zuletzt um 5,96 Prozent auf 5.251,87 Zähler ins Minus. Der Hang Seng verlor in Hongkong 1,35 Prozent auf 25.408,46 Punkte, während der Shanghai Composite überschaubare 0,67 Prozent auf 4.096,60 Punkte verlor.

Der Ölpreis war zuvor infolge des Iran-Kriegs erstmals seit Jahren wieder auf mehr als 100 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) angestiegen. Am Morgen kletterte der Preis für die Referenzsorte Brent um 26 Prozent auf 116,70 Dollar. Zuletzt wurde Brent noch bei 102,90 US-Dollar gehandelt, WTI kostete daneben 107,33 US-Dollar. Der Import von Öl ist für die ostasiatischen Volkswirtschaften von herausragender Bedeutung.

Seit Beginn des Iran-Kriegs vor etwas mehr als einer Woche beläuft sich das Plus beim Ölpreis inzwischen auf 60 Prozent: Ende Februar lag der Preis noch um die 70 Dollar pro Barrel. Auch die Spritpreise sind seither deutlich angestiegen.

TOKIO/SEOUL (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

USA intensivieren Angriffe im Iran - Ölmarkt in Alarmbereitschaft
Ölpreise im Blick: Neue Angriffswelle im Nahostkrieg- Israel trifft Energieinfrastruktur in Teheran
Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: sacura / Shutterstock.com,Svetlana Tebenkova/iStockphoto,Kokhanchikov / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (Brent) 98,96 5,64 6,04
Ölpreis (WTI) 88,27 -6,50 -6,86

Indizes in diesem Artikel

NIKKEI 225 52 728,72 -5,20%
Hang Seng 25 408,46 -1,35%
KOSPI 5 251,87 -5,96%
Shanghai Composite 4 096,60 -0,67%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen