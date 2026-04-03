03.04.2026 16:18:38

Iran-Krieg: Trump spricht erneut von Öl-Übernahme

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat im Iran-Krieg eine mögliche Übernahme von Öl aus der Region ins Spiel gebracht. Mit ein bisschen mehr Zeit könne man problemlos "DIE STRASSE VON HORMUS ÖFFNEN, DAS ÖL NEHMEN, & EIN VERMÖGEN VERDIENEN", schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. Genauere Angaben - etwa dazu, welche Ölvorkommen er meinen könnte - machte Trump nicht.

Anfang der Woche hatte er der britischen Zeitung "Financial Times" (FT) bereits gesagt: "Um ehrlich zu sein, am liebsten würde ich mir das Öl im Iran nehmen." Für einen solchen Schritt müsste das US-Militär wohl die iranische Insel Charg im Persischen Golf einnehmen, über die etwa 90 Prozent der Erdölausfuhren des Landes abgewickelt werden.

Die Straße von Hormus ist für den globalen Öltransport sehr wichtig. Seit Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran am 28. Februar kam die Schifffahrt durch die Meerenge weitgehend zum Erliegen. Die Energiepreise schossen weltweit nach oben./rin/DP/he

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