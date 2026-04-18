18.04.2026 12:47:38

Iran macht Öffnung der Straße von Hormus rückgängig

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran macht die am Vortag angekündigte Öffnung der Straße von Hormus rückgängig. Das teilte das Hauptquartier der Streitkräfte laut Nachrichtenagentur Fars mit. Als Grund wird die anhaltende Blockade iranischer Häfen durch die USA angeführt./da/DP/zb

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