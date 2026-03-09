Iran: Massenkundgebungen für neuen Führer Chamenei

TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran haben laut staatlichen Medienberichten Hunderttausende Menschen an organisierten Solidaritätskundgebungen für den neuen Revolutionsführer Modschtaba Chamenei teilgenommen. In Teheran bekundeten Menschen demnach trotz der Gefahr von Raketenangriffe der USA und Israels dem obersten Führer ihre Treue.

Aufnahmen des staatlichen Fernsehens zeigten Autokorsos sowie Menschen mit iranischen Fahnen. Laut Staatsmedien erklärten die Demonstrierenden, gemeinsam mit dem neuen Führer den Konflikt bis zum "endgültigen Sieg" fortsetzen zu wollen.

Der 56 Jahre alte Modschtaba Chamenei war in der Nacht zum Montag - neun Tage nach dem Tod seines Vaters bei einem israelischen Luftangriff - zum neuen Religionsführer und Staatsoberhaupt ernannt worden./da/DP/mis