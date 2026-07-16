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16.07.2026 09:19:38
Iran meldet Angriff auf Flughafen in Nordosten des Landes
TEHERAN (dpa-AFX) - Nach iranischen Angaben soll es zu einem Angriff im Nordosten des Landes gekommen sein. Geschosse seien am Flughafen von Semnan eingeschlagen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf die Gouverneursverwaltung. Es habe keine Toten oder Verletzten gegeben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Im Statement der Gouverneursverwaltung hieß es lediglich, dass der "Feind" für den Angriff verantwortlich sei. Das US-Militär hatte berichtet, am Mittwochabend (deutscher Zeit) eine neue Angriffswelle auf den Iran gestartet zu haben./mar/DP/mis
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