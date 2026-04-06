06.04.2026 15:32:38

Iran meldet Angriffe auf Industrie im Landeszentrum

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat nach israelischen Luftangriffen auf die Gasindustrie am Persischen Golf weitere Bombardierungen im Landeszentrum gemeldet. Ziel sei ein petrochemischer Komplex in der Stadt Marwdascht rund 45 Kilometer nordöstlich der Metropole Schiras gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim. Ein Feuer sei ausgebrochen, aber bereits unter Kontrolle, hieß es.

Zuvor hatte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz Angriffe auf Anlagen in der Küstenstadt Asalujeh bestätigt.

Ein Iran-Experte schrieb auf X, die Angriffe der USA und Israels auf iranische Infrastruktur zielten auf eine "Deindustrialisierung" des Landes. "Das letztendliche Ziel besteht darin, den Wiederaufbau zu erschweren und Unruhen in der Nachkriegszeit zu schüren, indem ein Szenario eines "gescheiterten Staates" herbeigeführt wird", schrieb Mohammad Ali Shabani./arb/DP/he

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