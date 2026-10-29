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29.10.2026 06:39:39
Iran meldet erneut Abschuss von US-Kampfdrohne
TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat inmitten militärischer Spannungen mit den USA den Abschuss einer weiteren Kampfdrohne gemeldet. Die Drohne vom Typ MQ-1 Predator sei östlich der Straße von Hormus von einem neuen und fortschrittlichen Flugabwehrsystem abgefangen und zerstört worden, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf die Revolutionsgarden. Eine Bestätigung der US-Armee dafür lag zunächst nicht vor.
Dem iranischen Bericht zufolge haben die Streitkräfte der Islamischen Republik seit Kriegsausbruch Ende Februar bereits 14 Drohnen dieses Typs zerstört und mehr als 50 des Typs MQ-9 Reaper. In der Regel lassen sich derlei Angaben nicht unabhängig verifizieren. Laut dem Wissenschaftlichen Dienst des US-Kongresses haben die USA aber seit Beginn ihrer Angriffe auf den Iran nach eigenen Angaben Dutzende Flugzeuge und Drohnen verloren oder Schäden daran verzeichnet.
Zuletzt hatten iranische Streitkräfte ihre Angriffe in und um die Straße von Hormus intensiviert. Nach Angaben des Schifffahrtsdatenanbieters Kpler ging in der vergangenen Woche der Ölexport durch die Meerenge wieder zurück./mar/DP/zb
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