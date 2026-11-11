11.11.2026 09:54:38

Iran meldet Explosion an Öltanker

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat erneut eine Explosion an einem Öltanker in der Straße von Hormus gemeldet. In den frühen Morgenstunden sei ein Schiff im Osten der Meerenge auf eine Seemine gefahren, berichtete der staatliche iranische Rundfunk unter Berufung auf die Marine. Der Öltanker habe gegen iranische Vorschriften verstoßen und sei in eine "gesperrte" Zone gefahren.

Bereits am Dienstag hatten die iranischen Revolutionsgarden, die mächtige Militärorganisation des Landes, Explosionen an Öltankern gemeldet. Am Sonntag sollen drei Schiffe von Explosionen erfasst worden sein.

Die Streitkräfte des Irans hatten ihre Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus in den vergangenen Wochen vor allem intensiviert, um vor den US-Kongresswahlen Präsident Donald Trump mit steigenden Preisen innenpolitisch unter Druck zu setzen.

Meerenge inzwischen zentraler Konfliktpunkt im Krieg

Ende Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Als Reaktion blockierten Irans Streitkräfte mit Drohungen und Angriffen über lange Zeit faktisch den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus. Seit mehreren Monaten versucht die US-Marine, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen.

Bereits vor dem Krieg hatten führende iranische Generäle die Straße von Hormus als mögliches militärisches und politisches Druckmittel ins Spiel gebracht, sollte ihr Land eines Tages angegriffen werden. Die an ihrer engsten Stelle nur 35 bis 40 Kilometer breite Meerenge ist im Krieg inzwischen zu einem zentralen Konfliktpunkt zwischen dem Iran und den USA geworden./arb/DP/mis

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