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24.11.2026 12:22:38
Iran meldet Explosionen an mehreren Öltankern
TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat erneut mehrere Explosionen an Öltankern in der Straße von Hormus gemeldet. In den frühen Morgenstunden sei ein Schiff in der Meerenge auf eine Seemine gefahren, hieß es in einer Erklärung der iranischen Revolutionsgarden. Bereits zuvor hatte die Militärorganisation über drei weitere Vorfälle berichtet. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.
Ende Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Als Reaktion blockierten Irans Streitkräfte mit Drohungen und Angriffen über lange Zeit faktisch den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus. Seit mehreren Monaten versucht das US-Militär, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen.
Bei den Verhandlungen zwischen Teheran und Washington gibt es bis heute keinen Durchbruch./arb/DP/zb
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