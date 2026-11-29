TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat erneut Explosionen an Öltankern in der Straße von Hormus gemeldet. Zwei Tanker seien am frühen Morgen auf der Südroute der wichtigen Wasserstraße auf Seeminen gelaufen, explodiert und in Brand geraten, teilte die Marine der Iranischen Revolutionsgarden auf Telegram mit.

Bei einem der Schiffe soll es sich demnach um einen Supertanker mit einer Ladung von mehr als zwei Millionen Barrel Rohöl handeln. Er sei nördlich der omanischen Hafenstadt Chassab auf eine Mine gelaufen. Der zweite Tanker sei in einen Vorfall im östlichen Teil der Meerenge verwickelt gewesen, als er versucht habe, die Meerenge zu verlassen. Weitere Details wurden nicht genannt. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.

Der Iran hat seine Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus zuletzt intensiviert. Fast täglich meldet das Militär Explosionen.

In einer November-Analyse des Critical Threats Project (CTP), das von den in Washington ansässigen Denkfabriken Institute for the Study of War (ISW) und American Enterprise Institute betrieben wird, stellten die Autoren infrage, dass der Iran den Süden der Straße von Hormus erfolgreich vermint hätte. Experten diskutierten deshalb zuletzt, ob es sich bei den Explosionen vielmehr um Treffer von iranischen Drohnen oder Marschflugkörpern handeln könnte.

Ende Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Als Reaktion blockierten Irans Streitkräfte mit Drohungen und Angriffen über lange Zeit faktisch den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus.

Seit mehreren Monaten versucht das US-Militär, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Bei den Verhandlungen zwischen Teheran und Washington gibt es bis heute keinen Durchbruch./jam/DP/zb