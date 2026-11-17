|
17.11.2026 11:26:38
Iran meldet Explosionen an Schiffen in Straße von Hormus
TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Revolutionsgarden haben erneut zwei Explosionen an Schiffen in der Straße von Hormus gemeldet. Vor wenigen Stunden seien zwei Schiffe in der Meerenge auf Seeminen gefahren, hieß es in einer Erklärung der einflussreichen Militärorganisation. Es handelte sich iranischen Angaben zufolge um einen mit Öl beladenen Supertanker und ein Gastankschiff.
Beide Schiffe seien "durch eine große Anzahl amerikanischer Kampfjets" begleitet worden, hieß es. Videos der Revolutionsgarden zeigten massive Brände auf See. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.
Ende Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Als Reaktion blockierten Irans Streitkräfte mit Drohungen und Angriffen über lange Zeit faktisch den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus. Seit mehreren Monaten versucht das US-Militär, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen./arb/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen als wichtiger Termin: ATX und DAX beenden Handel deutlich leichter -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen wurden am Dienstag kräftige Verluste eingefahren. An der Wall Street dominierten die Bären. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.