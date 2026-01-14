14.01.2026 10:53:38

Iran meldet Festnahme von Protestführern in Provinz

TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Sicherheitsapparat hat die Festnahme mutmaßlicher Protestführer im Westen des Landes gemeldet. Einige "Hauptverantwortliche für die Unsicherheit" in der Provinz Tschaharmahal und Bachtiari seien vom Geheimdienst der Revolutionsgarden gefasst worden, berichtete der staatliche Rundfunk.

In der Provinz war es zu Beginn der Proteste Ende Dezember zu den zunächst heftigsten Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstrierenden gekommen. Nachdem Sicherheitskräfte scharf auf Protestierende geschossen hatten, kam es in der Stadt Lordegan zu schweren Unruhen mit zahlreichen Todesopfern. Die strukturschwache Provinz gilt als Region mit starkem sozialem Zusammenhalt. Misstrauen gegenüber dem Staat und das harte Vorgehen ließen die Proteste hier früh eskalieren./arb/DP/mis

