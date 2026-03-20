20.03.2026 10:12:39

Iran meldet Tod des Pressesprechers der Revolutionsgarden

TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranischen Revolutionsgarden melden den Tod ihres Sprechers, Ali Mohammed Naini. Nach Angaben der ihnen nahestehenden Nachrichtenagentur Tasnim ist der General bei einem Angriff getötet worden, für den sie Israel und die USA verantwortlich machen. Die Garden würdigten Naini als langjährigen Kommandeur, der mehr als vier Jahrzehnte im Dienst der islamischen Revolution gestanden habe./da/DP/jha

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