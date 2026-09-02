02.09.2026 09:34:39

Iran meldet Todesopfer nach US-Angriffen im Südwesten

TEHERAN (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Angriffswelle des US-Militärs hat der Iran weitere sieben Todesopfer gemeldet. In der Industrieprovinz Chusestan seien außerdem acht Menschen verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf den Vizegouverneur der Provinz. Demnach wurden Gebiete rund um die Städte Ahwas und Aghadschari Ziel von Raketenangriffen.

Zuvor hatten bereits iranische Medien über vier Tote bei einer Hochzeitsfeier in der südöstlichen Provinz Hormusgan an der Straße von Hormus berichtet.

In der Nacht zum Montag hatte es erstmals seit Ende Juli wieder gegenseitige Angriffe zwischen dem Iran und den USA gegeben. Auch in der Nacht auf Mittwoch kam es zu wechselseitigem Beschuss. Damit eskaliert der Konflikt gut sechs Monate nach Kriegsbeginn erneut militärisch./arb/DP/zb

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