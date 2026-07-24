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24.07.2026 09:41:38
Iran meldet US-Beschuss im Norden des Landes
TEHERAN (dpa-AFX) - Während sich US-Angriffe zumeist auf den Süden des Irans beschränkt hatten, meldet die Islamische Republik nun US-Beschuss im Norden. Eine Marinebasis am Kaspischen Meer sei getroffen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf den Vizegouverneur der Provinz Gilan.
Auch in Piranschahr im nördlichen Iran an der Grenze zum Irak seien am Morgen Projektile eingeschlagen, hieß es in einem separaten Bericht der Agentur unter Berufung auf den örtlichen Katastrophenschutz. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Das US-Militär hatte in der Nacht von Angriffen auf Kommandozentralen, Drohnenlager und Küstenüberwachungsanlagen gesprochen. Angriffe im Norden des Irans waren zuletzt selten. In der Nacht zum Mittwoch war erstmals wieder die Flugabwehr in Teheran aktiviert worden./mar/DP/mis
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