|
06.03.2026 09:40:38
Iran: Neue Raketen auf Israel gefeuert
TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge eine neue Welle an Raketen auf Israel gefeuert. Das berichteten der staatliche iranische Rundfunk und die Nachrichtenagentur Tasnim, die den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht. In Israel wurde Raketenalarm ausgelöst./arb/DP/mis
