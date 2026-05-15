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15.05.2026 15:08:38
Iran-Öl: Trump erwägt Sanktionslockerung für China
PEKING (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump erwägt, Sanktionen gegen chinesische Firmen zu lockern, die iranisches Öl kaufen. Er werde in den nächsten Tagen darüber entscheiden, sagte der Republikaner auf dem Rückflug von seinem Staatsbesuch in China. Das sei Teil der Gespräche mit Staatschef Xi Jinping gewesen.
Das US-Finanzministerium hatte zuletzt mehrfach Sanktionen gegen chinesische Firmen verhängt, die den USA zufolge unerlaubten Handel mit dem Iran treiben sollen. Dabei ging es unter anderem um Raffinerien, die Rohöl aus dem Iran verarbeiten. Die chinesische Unterstützung für den Iran ist ein Spannungspunkt im Verhältnis zwischen Washington und Peking. So sind etwa chinesische Raffinerien ein führender Käufer von Erdöl aus dem Iran./rin/DP/nas
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