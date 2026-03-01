Iran: Opferzahl an Mädchenschule steigt auf 165

MINAB (dpa-AFX) - Die Zahl der Todesopfer an einer Mädchenschule im Iran, die nach Angaben Teherans von einem israelisch-amerikanischen Angriff getroffen wurde, soll auf 165 gestiegen sein. Die Bergungsarbeiten seien inzwischen abgeschlossen, teilte der Gouverneur der Stadt Minab im Süden des Landes laut der Nachrichtenagentur Irna mit. Bei dem angeblichen Luftangriff auf die Schule seien zudem 95 Menschen verletzt worden.

Israel hatte den Vorwurf, eine Schule beschossen zu haben, zurückgewiesen. "Zu diesem Zeitpunkt sind uns keine israelischen oder amerikanischen Angriffe dort bekannt. Ich weiß, dass die Amerikaner nachprüfen, ich weiß, dass wir nachprüfen", sagte der israelische Militärsprecher Nadav Schoschani.

"Und was ich weiß, ist, dass wir in der Lage waren - und das wird auch von den Amerikanern und den Iranern bestätigt - 40 Personen auszuschalten, die sich vor uns versteckt hatten, auf sehr präzise Weise, mehr als tausend Meilen entfernt", sagte Schoschani offenbar mit Blick auf die Tötung des iranischen Staatsoberhaupts und Religionsführers Ajatollah Ali Chamenei. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen./cmy/DP/he