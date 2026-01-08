08.01.2026 19:45:38

Iran-Proteste auch in Millionenstadt Maschhad - 'Wie Krieg'

TEHERAN (dpa-AFX) - Nach Protestaufrufen kommt es auch in der iranischen Millionenmetropole Maschhad zu heftigen Straßendemonstrationen. In der zweitgrößten iranischen Stadt im Nordosten gingen Sicherheitskräfte mit Tränengas gegen Demonstranten vor, wie Einwohner berichteten. Es sei "wie Krieg", sagten Augenzeugen.

Das Internet ist unterdessen massiv eingeschränkt, kaum noch dringen Nachrichten nach außen. Bereits bei früheren Protestwellen hatten die Behörden zu dieser Maßnahme gegriffen, um die Verbreitung von Bildern und Videos zu unterbinden. Reza Pahlavi, der im Exil lebende Sohn des 1979 gestürzten Schahs, hatte für Donnerstag und Freitag zu Protesten aufgerufen.

Seit elf Tagen erschüttert eine neue Protestwelle den Iran. Ausgelöst wurden die Demonstrationen durch die massive Wirtschaftskrise und einen plötzlichen Absturz der landeseigenen Währung Rial. In Teheran gingen daraufhin wütende Händler spontan auf die Straße. Inzwischen haben sich die Proteste auf weite Teile des Landes ausgeweitet./arb/DP/men

