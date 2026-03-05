|
05.03.2026 22:32:38
Iran: Raketen mit Streumunition auf Israel abgefeuert
TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Luftstreitkräfte haben in zwei neuen Wellen Raketen auf Israel gefeuert. Dabei seien auch Gefechtsköpfe mit Streumunition zum Einsatz gekommen, berichtete der staatliche iranische Rundfunk. "Raketenregen auf dem Weg nach Tel Aviv", betitelte der Rundfunk ein Video, das Leuchtspuren der sogenannten Clustermunition zeigen soll. In Israel wurde Raketenalarm ausgelöst.
Der Einsatz von Streumunition ist international weitgehend geächtet, weil sie große Flächen unkontrolliert mit Sprengkörpern überzieht und besonders für Zivilisten gefährlich ist./arb/DP/jha
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX könnte sich an Erholung versuchen -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt bleibt der Iran-Krieg das bestimmende Thema. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Auftakt ab. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.