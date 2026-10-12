12.10.2026 08:09:38

Iran rät Saudi-Arabien zu Diplomatie

TEHERAN (dpa-AFX) - Angesichts der Eskalation im Konflikt zwischen Saudi-Arabien und der Huthi-Miliz rät der Iran dem Königreich zu Diplomatie. "Das Beharren auf einem militärischen Ansatz und die Missachtung einer politischen Lösung würden dazu führen, dass die bestehende Situation noch komplizierter wird", sagte Irans Außenminister Abbas Araghtschi laut einer Mitteilung in einem Telefonat mit seinem saudischen Kollegen Faisal bin Farhan.

Der Iran sei bereit, "jede Art von Unterstützung zu leisten", um zur Aufnahme von Gesprächen beizutragen und bei der Erreichung einer politischen Lösung zu helfen, hieß es in der Mitteilung des Außenministeriums in Teheran.

Am Wochenende hatte sich der Konflikt zwischen der mit dem Iran verbündeten Huthi-Miliz und Saudi-Arabien massiv verschärft. Beim bisher schwersten Angriff auf den internationalen Flughafen von Riad wurden nach offiziellen Angaben mehr als ein Dutzend Menschen getötet und Hunderte weitere verletzt./arb/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entlastung an der Öl- und Anleihenfront: ATX könnte fester starten -- DAX vor freundlichem Auftakt -- Asiens Börsen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Die Aussichten für den heimischen Handelsstart sind positiv. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. In Fernost finden die Märkte keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen