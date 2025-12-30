30.12.2025 15:35:38

Iran reagiert auf Trumps Drohung mit Gegenwarnung

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat auf die Drohungen von US-Präsident Donald Trump mit einer scharfen Gegenwarnung reagiert. "Die Islamische Republik Iran wird jede Aggression konsequent beantworten und den Aggressor seine Tat bereuen lassen", schrieb Präsident Massud Peseschkian auf der Plattform X.

Zuvor hatte bereits ein Berater des obersten Führers Ali Chamenei die USA und Israel gewarnt, jede Attacke werde eine harte iranische Reaktion nach sich ziehen. Ali Schamchani teilte auf X mit, der Iran benötige weder für seine Raketenkapazitäten noch für die Verteidigung des Landes die Erlaubnis anderer Staaten.

Trump hatte dem Iran im Schulterschluss mit Israel neue Militärschläge angedroht. Er befürworte einen erneuten israelischen Angriff, sollte der Iran weiter Raketen bauen, sagte Trump bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida. Noch entschiedener äußerte sich Trump zum Atomprogramm des Irans: Die USA würden "sofort" selbst eingreifen, falls dies nötig sein sollte.

Israel hatte im Juni zwölf Tage lang Krieg gegen den Iran geführt und gemeinsam mit den USA zentrale Atomanlagen bombardiert. Der Grundkonflikt der Erzfeinde besteht trotz einer Waffenruhe fort - eine diplomatische Lösung ist nicht in Sicht. Zuletzt gab es in beiden Ländern zunehmend Berichte über einen möglichen Neubeginn des Kriegs. Nach israelischen Informationen arbeitet Teheran intensiv am Wiederaufbau seines Raketenarsenals, durch das der jüdische Staat sich stark bedroht sieht, ebenso durch das iranische Atomprogramm.

Der Iran steckt derzeit wegen anhaltender Proteste in Teheran und mehreren anderen Städten in einer tiefen innenpolitischen Krise. Neue israelische oder amerikanische Angriffe könnten die politische und wirtschaftliche Lage dramatisch verschärfen./pey/str/DP/nas

