Iran reklamiert Angriff auf ein Tankschiff

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Revolutionsgarden haben eigenen Angaben zufolge einen Flüssiggastanker attackiert. Der LPG-Tanker "NV Sunshine" sei in der Straße von Hormus beschossen worden, hieß es in einer Erklärung der mächtigen Militärorganisation, die Irans Nachrichtenagentur Tasnim verbreitete.

Das Tankschiff befand sich dem Bericht zufolge auf einer südlichen Route nahe der omanischen Küste. In den vergangenen Monaten hatte die US-Marine dort zivile Handelsschiffe mit ausgeschalteten Transpondern begleitet, um den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Der Iran betrachtet die Route als "illegal" und fordert die Passage entlang der iranischen Küste.

"Jedes Schiff, das eine nicht genehmigte Durchfahrtsroute benutzt, wird in der gesamten Region verfolgt werden, und seine Bestrafung wird unausweichlich sein", zitierte Tasnim die Revolutionsgarden weiter.

Britische Sicherheitsbehörde meldet Vorfall

Auch die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) berichtete am Freitagnachmittag über einen Vorfall nahe der emiratischen Küste. Ob es sich dabei um denselben Vorfall handelte, war zunächst unklar.

Die an ihrer engsten Stelle nur 35 bis 40 Kilometer breite Straße von Hormus ist im Iran-Krieg zum zentralen Konfliktpunkt zwischen dem Iran und den USA geworden. In der für den weltweiten Energiehandel wichtigen Meerenge kam es zuletzt wieder regelmäßig zu Beschuss.

Der Iran blockiert seit Beginn des Krieges Ende Februar mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr weitestgehend. Auch das US-Militär hatte zivile iranische Schiffe attackiert./arb/DP/nas