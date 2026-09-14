|Iran-Krieg im Blick
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14.09.2026 22:14:39
Iran: Revolutionsgarden melden Explosion bei Öltanker in Straße von Hormus
"Die Straße von Hormus ist geschlossen und bleibt unter unserer Kontrolle", teilte demnach die Marine-Führung der Revolutionsgarden mit. Sie habe zuvor vor dem Befahren der südlichen Route gewarnt. Die Marine hat die südliche Passage vermint, lediglich eine nördliche Route entlang der iranischen Küste für sicher erklärt und verlangt Gebühren für die Durchfahrt.
Die Straße von Hormus ist im Iran-Krieg zum zentralen Streitpunkt zwischen Teheran und Washington geworden. Vor dem Krieg lief rund ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung durch die Meerenge. Auch Flüssiggas und Dünger aus den Golfstaaten werden über die Route exportiert. Ein für diesen Montag geplantes Außenministertreffen der Staaten am Persischen Golf über die Straße von Hormus wurde kurzfristig abgesagt.
/xx/DP/jha
TEHERAN (dpa-AFX)
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