Iran ruft UN zu humanitärer Hilfe in Gaza auf

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat die Vereinten Nationen zu humanitärer Hilfe im Gazastreifen aufgerufen. Angesichts der Abriegelung Gazas forderte Teheran, humanitäre Hilfe durch Lieferungen von Lebensmitteln, Wasser und Hilfsgütern sicherzustellen, wie es in einer Mitteilung des iranischen Außenministeriums vom Mittwoch hieß. Gleichzeitig bot demnach Außenminister Hussein Amirabdollahian in einem Telefonat mit UN-Generalsekretär António Guterres Irans Unterstützung an. Amirabdollahian gab zugleich Israel die alleinige Schuld an der Eskalation.

Nach der Terrorattacke der islamistischen Hamas auf Israel hatte der Iran in den vergangenen Tagen eine Verstrickung in den Großangriff zurückgewiesen. Auch wenn es laut US-Erkenntnissen keine eindeutigen Beweise für eine direkte Beteiligung des Irans an den Angriffen gibt, hat Teheran die Organisation seit Jahren mit Ausrüstung, Ausbildung und Geld unterstützt. Die Staatsführung im Iran gratulierte der Hamas zu dem Angriff und bekundete Solidarität./arb/DP/ngu