Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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15.03.2026 16:43:20
Iran says women's soccer captain drops Australia asylum bid
Five of the seven women who had been granted asylum in Australia have reportedly decided to return to Iran. Concerns about their safety arose after players remained silent during the Iranian national anthem.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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