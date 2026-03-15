Bid Corporation Aktie

Bid Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537

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16.03.2026 00:47:20

Iran says women's soccer captain drops Australia asylum bid

Five of the seven women who had been granted asylum in Australia have reportedly decided to return to Iran. Concerns about their safety arose after players remained silent during the Iranian national anthem.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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