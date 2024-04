Iran spielt Beschuss herunter - Dax grenzt Verluste ein

Frankfurt (Reuters) - Die Reaktion des Irans auf den mutmaßlichen israelischen Vergeltungsangriff lindert die Sorgen der Investoren.

Der Dax lag am Freitagnachmittag 0,7 Prozent tiefer bei 17.707 Punkten, der EuroSToxx50 gab 0,4 Prozent auf 4916 Zähler nach. Zuvor lagen sie zeitweise jeweils mehr als ein Prozent im Minus. Die Futures für die wichtigsten US-Indizes notierten weitgehend stabil.

Der Iran ist Insidern und Medienberichten zufolge in der Nacht zu Freitag Ziel eines angedrohten israelischen Angriffs geworden, der offenbar aber nur ein begrenztes Ausmaß hatte. Iranischen Staatsmedien zufolge wurden im Zentrum des Landes drei Drohnen abgeschossen, Schaden sei nicht entstanden. Im Iran wurden die Meldungen heruntergespielt und signalisiert, dass das Land keine Vergeltungsmaßnahmen plant - was als Versuch gewertet wurde, einen Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern. "Die Ereignisse der letzten Woche deuten eher darauf hin, dass sie ihre Handlungsbereitschaft zeigen wollen, als dass sie wirklich einen Krieg anzetteln wollen", sagte Joshua Mahony, Chefanalyst bei der Handelsplattform Scope Markets. "Für die Märkte ist dies das beste Szenario."

ÖLPREIS DREHT INS MINUS

Das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI verbilligten sich um jeweils rund ein halbes Prozent auf 86,62 beziehungsweise 82,42 Dollar pro Barrel (159 Liter). Zunächst waren sie um bis zu gut vier Prozent gestiegen. Börsianer befürchten, dass ein Konflikt-Flächenbrand in der für die Ölproduktion wichtigen Region die Versorgung stören könnte.

Auch die begrabene Hoffnung auf eine schnelle Zinswende der US-Notenbank Fed sorgte weiterhin für schlechte Stimmung. Anfang des Jahres hatte vor allem die Erwartung einer baldigen Zinssenkung in den USA und der Euro-Zone die Börsen nach oben getrieben. Inzwischen zweifeln jedoch viele daran, dass es zumindest bei der Fed demnächst dazu kommt. Angesichts der zähen Inflation in den USA schloss Währungshüter Raphael Bostic zuletzt sogar eine Zinserhöhung nicht aus. Mit der toxischen Kombination aus Zins- und Kriegsangst könnte aus der heute noch völlig gesund ausschauenden Korrektur am Aktienmarkt am Ende eine Trendwende werden, warnte Molnar. Seit Anfang April kommt der Dax bereits auf ein Minus von rund vier Prozent.

SARTORIUS-AKTIEN SETZEN TALFAHRT FORT

Unter den Einzelwerten setzten Sartorius ihre Talfahrt mit einem Abschlag von knapp drei Prozent im Dax fort. Am Donnerstag hatten sie nach enttäuschenden Quartalszahlen bereits mehr als 15 Prozent verloren. An der Pariser Börse sorgte die überraschend kräftige Umsatzsteigerung bei L'Oreal für Optimismus in der Branche. Die Aktien des französischen Kosmetikkonzerns stiegen um 5,4 Prozent.

Unter Bitcoin-Anlegern sorgte das so genannte Halving für Gesprächsstoff. Laut Timo Emden vom Analysehaus Emden Research dürfte das Ereignis wohl in der Nacht auf Samstag über die Bühne gehen. Damit stehe "eines der größten Ereignisse im Kryptobereich in diesem Jahr" bevor, sagte Chris Gannatti vom Vermögensverwalter WisdomTree, der börsengehandelte Bitcoin-Fonds vertreibt. Für Krypto-Enthusiasten verknappt dieses etwa alle vier Jahre stattfindende Ereignis eine begehrte Ware und steigert damit ihren Wert. Kritiker bezeichnen es dagegen als simple technische Änderung, die von Spekulanten aufgebauscht werden, um die Kurse kurzfristig in die Höhe zu treiben. Am Freitagnachmittag notierte die umsatzstärkste Cyberdevise der Welt knapp drei Prozent höher bei 65.345 Dollar. Die Angst vor einer Eskalation im Nahen Osten hatte Bitcoin zuvor kurzzeitig unter die Marke von 60.000 Dollar rutschen lassen.

