Iran - Spritpreise in Österreich erneut gestiegen

Der Iran-Krieg lässt die Spritpreise in Österreich weiter steigen. Am Montag haben viele Tankstellen ihre Preise für Benzin und Diesel neuerlich erhöht. Der österreichweite Median für Diesel betrug 2,189 Euro je Liter, nach 2,109 Euro am Freitag. Der Median für Benzin stieg von 1,849 auf 1,887 Euro, teilte die E-Control am Dienstag auf ihrer Webseite mit. Seit Beginn des Iran-Kriegs sind die Dieselpreise um rund 60 Cent gestiegen, die Benzinpreise um knapp 40 Cent.

Zum Vergleich: In der Woche vor Beginn des Iran-Kriegs kostete Diesel in Österreich im Mittel 1,57 Euro und Benzin 1,52 Euro pro Liter. Die Tankstellen dürfen hierzulande die Preise seit vergangener Woche nur noch am Montag, Mittwoch und Freitag um jeweils 12 Uhr zu Mittag erhöhen. Gesenkt werden dürfen die Preise jederzeit.

Die Regierungsspitze hat am Montag in einer Sondersitzung des Nationalrats für ihr Modell einer Senkung der Treibstoffpreise geworben. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) forderte die Opposition auf, Staatsverantwortung zu übernehmen und die notwendige Zweidrittelmehrheit zu garantieren. Heute, Dienstag, wird die Spritpreisbremse im Wirtschaftsausschuss behandelt und soll am Mittwoch im Nationalrat beschlossen werden. In Bezug auf die geplante Margenbegrenzung zeigt sich Grünen-Chefin Leonore Gewessler skeptisch, dass die Gewinne der Ölkonzerne dadurch tatsächlich begrenzt würden. Sie zeigte sich aber verhandlungsbereit.

(Redaktionelle Hinweise: GRAFIK 0384-26, 88 x 80 mm, S E R V I C E: https://www.e-control.at/spritpreisrechner) cri/ivn