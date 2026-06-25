Restore Aktie
WKN DE: A1C055 / ISIN: GB00B5NR1S72
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26.06.2026 00:25:19
Iran Strikes Ship in Strait of Hormuz, Undermining Efforts to Restore Traffic
The attack, confirmed by U.S. and Iranian officials, came after Tehran threatened to disrupt shipping in the waterway and as Washington sought regional support for its peace agreement.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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