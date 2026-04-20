Russell Aktie
WKN DE: 861252 / ISIN: US7823521080
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20.04.2026 23:18:08
Iran Tensions Are Heating Up Again. So Why Did the Russell 2000 Just Hit an All-Time High?
Last week closed with investors celebrating new all-time highs in the S&P 500 and the Nasdaq Composite after Iran said the Strait of Hormuz would reopen in response to news of a ceasefire between Israel and Lebanon.Over the weekend, Iran closed the Strait of Hormuz after the U.S. refused to lift its blockade of the key waterway, which cooled off markets on Monday as all three major indexes closed lower, though they moved higher off a late-morning bottom. The two-week ceasefire between the U.S. and Iran is also scheduled to end on Wednesday, and President Trump said he's unlikely to extend it, upping the stakes for ongoing negotiations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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