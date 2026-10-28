BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
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28.10.2026 10:41:00
Iran und Straße von Hormus: BASF profitiert stark vom Krieg und erhöht Gewinnprognose
BASF macht dank des Irankriegs gute Geschäfte. Aber der Druck in der Chemiebranche bleibt hoch. Der Konzern hat Tausende Jobs abgebaut.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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