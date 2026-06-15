WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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15.06.2026 10:07:21
Iran updates: World leaders express optimism for peace deal
World leaders have welcomed news of a peace deal that would reopen the Strait of Hormuz to international shipping. Meanwhile, oil prices have fallen and stocks have rallied. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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