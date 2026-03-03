|
03.03.2026 13:14:40
Iran verbietet Export von Lebensmitteln
TEHERAN (dpa-AFX) - Angesichts des Kriegs hat der Iran sämtliche Lebensmittelexporte verboten. Einem Regierungsbeschluss zufolge sei auch die Ausfuhr von Agrarprodukten bis auf weiteres untersagt worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim. Die Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern sei zur Priorität erklärt worden./arb/DP/mis
