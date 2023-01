Iran verurteilt britisch-iranischen Staatsbürger wegen Spionage zum Tode

Dubai (Reuters) - Der Iran hat staatlichen Medien zufolge einen ehemaligen Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums mit britisch-iranischer Staatsbürgerschaft wegen Spionage für Großbritannien zum Tode verurteilt.

Aliresa Akbari sei "einer der wichtigsten Eindringlinge in die sensiblen und strategischen Zentren des Landes", hieß es in einer am Mittwoch verbreiteten Erklärung des Geheimdienst-Ministeriums. Das Urteil sei vom obersten Gericht der Islamischen Republik bestätigt worden, meldete die Nachrichtenagentur Nurnews, die mit dem obersten Geheimdienst des Landes verbunden ist. Das britische Außenministerium erklärte, Priorität sei die möglichst schnelle Freilassung Akbaris. Dieser war 2019 festgenommen worden.

