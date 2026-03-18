Gulf Energy Aktie
WKN: 866097 / ISIN: US4022741049
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18.03.2026 15:03:33
Iran vows to retaliate against Gulf energy sites after largest gasfield hit
South Pars provides most of Iran’s domestic gas and is critical to its electricity generationWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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