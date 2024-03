Iran wählt neues Parlament und Expertenrat

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran wählt an diesem Freitag ein neues Parlament. Rund 61 Millionen Wählerinnen und Wähler sind in der Islamischen Republik dazu aufgerufen, die Nationalversammlung (Madschles) und den sogenannten Expertenrat, ein einflussreiches Gremium islamischer Gelehrter, zu wählen. Die Wahllokale sind von 8.00 bis 18.00 Uhr Ortszeit (5.30 bis 15.30 Uhr MEZ) mit der Möglichkeit zur Verlängerung geöffnet. Mit ersten Ergebnissen wird am Wochenende gerechnet.

Es sind die ersten Wahlen nach den von Frauen angeführten Protesten im Herbst 2022. Eine Rekordzahl von 15 000 Iranerinnen und Iranern kandidiert bei der Parlamentswahl. Etwa 5000 Bewerber wurden vom Wächterrat jedoch bereits zuvor ausgeschlossen. Das Lager der Reformpolitiker ist extrem geschwächt. Viele Menschen sind nach gescheiterten Reformversuchen der vergangenen Jahrzehnte desillusioniert. Bekannte Aktivisten, unter ihnen die inhaftierte Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi, riefen zum Boykott auf./arb/DP/zb