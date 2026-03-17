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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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17.03.2026 13:27:20
Iran wants World Cup games moved from US to Mexico
Iran is pressing FIFA to move its men's soccer World Cup matches out of the US, escalating a dispute that has spilled from politics into sport.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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