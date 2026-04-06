Slam a Aktie
ISIN: KYG8210L1133
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06.04.2026 09:15:25
Iran war: Democrats slam Trump's 'unhinged' threat to Iran
Democrats have sharply criticized Donald Trump's expletive-laden threat to Iran. Meanwhile, at least 13 people were killed in an airstrike near Tehran. Follow DW for more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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