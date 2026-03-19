Alliance Holdings GP LPPartnership Units Aktie

Alliance Holdings GP LPPartnership Units für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JLY8 / ISIN: US01861G1004

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19.03.2026 20:27:24

Iran War: Gulf states debate US bases, military alliance

The view that the US didn't consult regional allies before going to war with Iran, then Iran's retaliation, are raising doubts in the Gulf states: Did hosting US bases make them safer? Or did it make them a target?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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